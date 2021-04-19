Липецк, , 16:41 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Липецкую область, отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале парламента.

Никита Березин (ЛДПР) заработал более 6,1 млн рублей, его супруга — 173 тысячи рублей. У депутата в декларации не указано собственности, его супруге принадлежит автомобиль Nissan Qashqai. В безвозмездном пользовании у семьи Березина находятся две квартиры и жилой дом.

Владимир Богодухов («Единая Россия») в 2020 году заработал 8,15 млн рублей, сего супруга — более 600 тыс. рублей. В собственности у семьи депутата — квартира в общедолевой собственности, у жены депутата — земельный участок, жилой дом и гараж с погребом.

Николай Борцов («Единая Россия») задекларировал доход в 808,8 миллиона рублей. Ему принадлежат шесть земельных участков в индивидуальной и общедолевой собственности, два жилых дома и часть дома, восемь машиномест в общей долевой собственности, автомобиль Mercedes Benz, трактор и автоприцеп. В пользовании у него находятся земельный участок, жилой дом и квартира.

Алексей Гордеев («Единая Россия») в 2020 году заработал 11,5 млн рублей, его супруга — 3,9 млн рублей. Доход депутата за год снизился более чем на пять миллионов рублей. У депутата в собственности — автомобили АЗЛК Москвич М-403 и ГАЗ М-20 Победа, у его супруги — квартира и два машиноместа.

Михаил Гулевский («Единая Россия») получил 6,6 млн рублей, его супруга — более 500 тыс. рублей. В собственности у депутата находятся квартира, гараж, подземная стоянка и автомобиль Audi A6, у его супруги — земельный участок и жилой дом.

Сергей Крючек («Справедливая Россия») за год заработал 5,6 млн рублей, его супруга — 695 тысяч. Депутату принадлежит доля квартиры и два автомобиля Mercedes Benz разных моделей. В собственности у его супруги находятся четыре земельных участка, жилой дом, доля дома, квартира, доля квартиры, доля газопровода. В пользовании у депутата нахолдится квартира.

Андрей Макаров («Единая Россия») заработал 7,2 млн рублей. Его доходы по сравнению с 2019 годом возросли более чем на 1,5 млн рублей. В собственности у депутата — квартира и автомобиль Lexus LS 500.

Тамара Плетнева («Единая Россия») получила за год 5,9 млн рублей. Ей принадлежат пять земельных участков, два жилых дома, квартира и гараж.

Евгений Ревенко («Единая Россия») отчитался о доходе в 5,3 млн рублей, его супруга также заработала 5,3 миллиона. Депутату принадлежит квартира и автомобиль Land Rover Range Rover, его супруге — квартира и автомобиль Land Rover Range Rover Evoque. В пользовании у семьи депутата находятся три квартиры.

Татьяна Сапрыкина («Единая Россия») заработала 5,6 млн рублей, у её супруга доходов нет. В собственности у депутата находятся квартира и гараж, у её супруга — автомобили Volvo 850 и Toyota Camry.

Михаил Тарасенко («Единая Россия») в декларации указал доход в шесть миллионов рублей, его супруга — 762 тысячи. Депутату принадлежат земельный участок, жилой дом, доля квартиры и автомобиль Mitsubishi Outlander, его супруге — доля квартиры, два машиноместа, автомобиль Volkswagen и автоприцеп.