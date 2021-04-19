Москва, , 16:39 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт совещание с представителями авиакомпаний по вопросу влияния преостановки авиасообщения с Турцией на стоимость билетов. Об этом сообщил 19 апреля замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев в ходе совещания в Совете Федерации.

По его словам, на сегодняшний день ФАС располагает данными о ценах за период с начала года до начала апреля, и пока «на большинстве маршрутов цены ниже, чем они были в 2019 году».

«В среду, 21 апреля, мы проведём совещание с представителями компаний и получим обновленные данные с учётом данных, которые связаны с закрытием турецкого направления и перераспределением потоков внутри страны», — сказал Нижегородцев.

Замглавы ФАС отметил, что на совещании будет обсуждаться, насколько цены на авиабилеты «выходят за рамки тех цен, которые складывались в обычных условиях», и в случае необходимости антимонопольная служба «будет готова предложить какие-то меры».

Напомним, на минувшей неделе российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.