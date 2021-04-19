19 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Арташес Гегамян, , 17:47 — REGNUM Свирепствующая на планете Земля пандемия коронавируса, как показывают наши наблюдения, в ряде случаев сопровождалась совершенно неожиданными проявлениями, в частности, раскрывала подлинную сущность как региональной политики, так и геополитики. Нет, нет, уважаемый читатель, я не стану анализировать внешнеполитические заявления американского руководства или же их региональных подмастерий — будь на Украине, в Турции или где-либо ещё. Имеются в виду так называемые местечковые «мыслители», вот уже не первый год числящиеся в стипендиатах апшеронского султана Ильхама Алиева. Чтобы не злоупотреблять терпением уважаемых читателей и не томить их недосказками и недомолвками, отмечу, о ком пойдет дальнейшее повествование — Александр Дугин и Игорь Коротченко. Я не стану давать им характеристики, а раскрою мотивы, сделавшие их одиозными алиевскими стипендиатами, персонажами, впрочем, отнюдь не главными данной статьи.

Флаги Армении young shanahan

Итак, 13 апреля т. г. интернет-издание Москва-Баку.ru опубликовало интервью под заглавием «Политолог Александр Дугин: Азербайджан каждый день должен доказывать, что он — победитель». В ответ на вопрос интервьюера: «Пашинян на встрече с Путиным также заявил, что сегодня в Армении проводится реформа армии, которую страна осуществляет «при поддержке российских партнеров». Конечно, в Азербайджане на это обращают внимание… Нет ли здесь такого диссонанса немного во всей этой ситуации, когда Азербайджан и Армения приходят к миру при посредничестве России… и здесь тема восстановления армии?». Заданному вопросу последовал, прямо скажем, изощрённый ответ Дугина с антироссийской направленностью, а именно: «Все, что надо было сделать с армянами, было сделано (надо полагать, что этот армянофоб имел в виду более 5000 погибших во время Карабахской (сентября-ноября 2020 г.) войны, десятки тысяч раненных и сотни тысяч искалеченных судеб мирных граждан Армении и Арцахской Республики — А. Г.). Их, на мой взгляд, надо оставить в покое (пролитой кровью армян, видать, насытился и Дугин — А. Г.). Сейчас Азербайджану нужно быть очень аккуратным и посмотреть, в какой степени Азербайджан сейчас готов интегрироваться с Россией. Москва все сделала, что требовалось, сдержала свои обещания — мы способствовали заключению мира между Азербайджаном и Арменией, мы помогли Азербайджану вернуть Карабах. Но статус этот должен быть, иначе ситуация выглядит так: мы пожертвовали нашим союзником (наверняка интервью Дугина, в котором Россия выставляется в роли союзника Азербайджана, готовилось в кабинетах MI-6 или ЦРУ — А. Г.), а в ответ мы получаем укрепление совершенно несоюзной нам ни по каким документам силы. Разве для этого проводилась перспективная стратегическая ось Москва — Баку, позиционирование Азербайджана как главного стратегического союзника России на Южном Кавказе (оказывается, чтобы быть главным стратегическим союзником России на Южном Кавказе, следовало «выставить» из Азербайджана (в 2012 г.) Габалинскую радиолокационную станцию и российский гарнизон и не быть членом ни ОДКБ, ни ЕАЭС — А. Г.)? Нет. Мы свою задачу выполнили, ждем следующего шага от Азербайджана». Я не стану разбирать по отдельным предложениям этот сгусток антиармянской да по существу и антироссийской провокации Александра Дугина, а приведу лишь небольшую выдержку из публикации от 6 октября 2020 года под заглавием «Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах» в интернет-издании РИА Новости. «По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фиркат Хамза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Султан Мурад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также экстремистских курдских группировок», — сообщил Сергей Евгеньевич Нарышкин и добавил — речь идёт о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне. При этом, по его словам, «открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в Карабахе является принципиально новым воздействием внешних факторов. Столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция». А теперь, уважаемый читатель, в свете оценок директора СВР, поразмыслите над словами Дугина: «…Мы помогли Азербайджану вернуть Карабах». Думается, что этот претендующий на оригинальность философ уже получил предложения о сотрудничестве со стороны десятков русофобских интернет-изданий и каналов интернет-телевидения, и по сей день щедро финансируемых со стороны фонда Сороса «Открытое общество — Армения», так как он в своем с затаённой антироссийской направленностью интервью, бесспорно, дал фору антинациональным информационным киллерам, вот уже не одно десятилетие практикующим в Армении. Что же касается его (Дугина) откровенной поддержки Пашиняна и пробудившихся в нём нежных чувств к нему, как-то: «Пашиняну Путин сказал, что вот ты подписал мирные договоры по Карабаху — молодец, не стал идти на провокацию (а какой еще могла быть кровавая провокация со стороны Пашиняна, который за полтора месяца до начала военного конфликта отверг предложение генерального секретаря ОДКБ Александра Зася о проведении военных учений в непосредственной близости от будущего театра военных действий или же отверг настоятельное предложение президента РФ глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина о прекращении военных действий, сделанное им 19 октября 2020 г. — А. Г.), хорошо, плюнул на Сороса, и теперь вот давай что: выкидывай оттуда глобалистов и дальше будем строить с вами конструктивные отношения». До чего же надо быть неосведомлённым (или притворяться таковым), чтобы не знать об органичной связи Никола Пашиняна, презрительно именуемом в народе Николом-предателем, с соросовской шпаной, чтобы нести подобную ахинею. Не буду приводить схожие характеристики политических оборотней, подконтрольных спецслужбам с берегов Потомака и Туманного Альбиона, и их турецких приспешников, которые, собственно, и являются опорой Пашиняна, не буду приводить выдержки и фото к ним с оскорбительным содержанием николвоваевической камарильи в адрес руководства РФ, демонстративно сжигающих государственный флаг Российской Федерации у здания посольства РФ в РА. Об этом не единожды приходилось оповещать читателей. Во всей этой истории с философом-евразийцем Дугиным я склонен усматривать побочные эффекты от коронавируса, которым, судя по всему, в бессимптомной форме был заражён мыслительный аппарат этого алиевского стипендиата. По аналогии с известным пожеланием Владимира Владимировича Путина здоровья своему американскому коллеге пожелаем и Александру Гельевичу здоровья и избавления от ставшего хроническим страшного недуга, поразившего и его.

Александр Дугин Fars News Agency

Думается, что уважаемый читатель заждался прочитать информацию и о другом алиевском стипендиате лично известном как Игорь Коротченко. Прежде чем обратиться к персоне этого субъекта приведу выдержку из статьи, опубликованной в интернет-издании «Свободная пресса» от 11 марта 2021 года под заглавием «Эксперт: Ереван должен доказать лояльность и полезность Москве». «В каком качестве Армения необходима России и вообще необходима ли? Чемодан без ручки (который и нести тяжело, и бросить жалко) точно не нужен. Что касается базы в Гюмри — при необходимости её заменит ударный потенциал Каспийской флотилии (КРМБ «Калибр»). Ереван должен делом доказать Москве свою нужность, лояльность и полезность», — написал он. Сказать по правде, этот выпад Коротченко несколько озадачил меня. Я полагал, что николпашиняновское отребье, в результате государственного переворота захватившее власть в РА (в апреле-мае 2018 г.) при самом активном участии в том числе и ЛГБТ-сообщества, удостоится снисходительного отношения со стороны родственной души в лице Коротченко. Чтобы читателям было понятно, на чем основывались мои прогнозы, приведу некоторые заголовки и выдержки из российских изданий: «Коротченко выгнали из армии за гомосексуализм — Вячеслав Мальцев» (4 ноября 2020 г.), «Инвалид-полковник, как Игорь Коротченко стал «военным экспертом» (2 августа 2017 г., ИД «Собеседник»), «Липа Игоря Коротченко. Общественный совет при минобороны возглавил лжеполковник», «Лжевыпускников — на чистую воду» и т. д. Для убедительности прилагаю копию выписки из приказа министра обороны Российской Федерации № 01951 от 10 ноября 1994 года (по личному составу).

Вместе с тем для более полного раскрытия образа этого антигероя приведу и другую выдержку из статьи «Лжевыпускников — на чистую воду», опубликованную в выпуске № 37 (505) за 25 сентября 2013 года издания «Военно-промышленный курьер». Приведу лишь небольшую выдержку из этой статьи: «…Общественный совет при Министерстве обороны длительное время возглавлял подполковник запаса, изгнанный из рядов вооруженных сил по самой дискредитирующей статье. В МВД России, слава богу, до этого как-то недодумались — поставить во главе аналогичного органа неоднократно судимого вора в законе. А дискредитант и прогульщик Игорь Коротченко занимался «формированием положительного имиджа вооруженных сил» (и, кстати, под патронатом своих опекунов из Минобороны продолжает заниматься этим и в настоящее время). Вот уж воистину — педофила назначили заведующим детским садом». Чтобы у уважаемых читателей не было сомнений в объективности этих оценок нашего антигероя, приведу официальную переписку, подтверждающую сказанное.

Игорь Коротченко Mil.ru

Думается, что уважаемый читатель после опубликования этих подробностей составит более целостное мнение о стипендиатах апшеронского султана Ильхама. Однако меня беспокоит другое: что алиевские информационные холуи в своих публичных выступлениях преподносят себя не иначе, как выразители позиции, оценок официальной Москвы. И при этом, по существу, они выступают в роли этаких наймитов соросовской русофобской пропаганды, сподобясь вот уже не одно десятилетие действующим соросовским борзописцам Армении, которые в последние три года (после государственного переворота в РА) на страницах десятков интернет-изданий и с экранов интернет-телевидения на системной основе тиражируют изощренные антироссийские материалы. Заметим, что эти статьи в своей совокупности подчинены одной единственной цели — разжиганию в РА русофобских настроений. Увы, информационный ресурс убежденных приверженцев безальтернативности армяно-российского стратегического союза, в частности, вашего покорного слуги и многих моих коллег по партии, в которых развенчивалось бы предательское лицо этой пишущей публики, уважаемый читатель, продолжает оставаться весьма и весьма ограниченным. В немалой степени и поэтому стипендиаты апшеронского султана, которым широко открыт доступ в азербайджанские, а в случае с Коротченко и российские масс-медиа, уже не первый год сопровождают свои антиармянские выступления хамскими эпитетами, оскорбляющими чувство национального достоинства десятимиллионного мирового армянства. Армянской нации, которая даже в условиях узурпации власти в стране антинациональной пашиняновской гнилью видит в Республике Армения самое сокровенное, святую землю, гордо охраняющую память полутора миллионов армян, подвергшихся геноциду в Османской империи в 1915—1923 годах. Видят в Армении священную колыбель, давшую жизнь более 300 тысячам советским армянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и это при том что население Советской Армении к началу 1941 года составляло всего-то 1,5 млн человек, а на фронт защищать свою Родину — Советский Союз — ушло более пятисот тысяч человек.

Уважаемый читатель, на фоне оголтелой информационной активности в масс-медиа алиевских информационных холуев вызывает тревогу индифферентность нашей объединенной оппозиции, отстранившейся от адекватного развенчивания антиармянской, а во многом и антироссийской сути дугино-коротченких и Ко. Более того, остающихся безучастными к широкому распространению аргументированных выступлений, статей и убедительных интервью по российскому телевидению российских политиков-державников, друзей Армении, Арцаха и армянского народа. Отстраненность подконтрольных объединенной оппозиции масс-медиа (и тех, кто за ними стоят) вызывает весьма тревожные раздумья. Уже не приходится говорить о полном отсутствии системной работы по раскрытию полной ангажированности разного рода апшеронских глашатаев типа Максима Шевченко, выступления и статьи которого даже на почтительном расстоянии смердят нефтедолларами с апшеронского султаната.

Максим Шевченко Council.gov.ru

Взять хотя бы клеветнические выпады Шевченко в адрес видного политического деятеля РФ, патриота-державника, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной думы VII созыва Федерального собрания РФ Константина Федоровича Затулина. На проплаченные азерпропом нападки разного рода шевченко-коротченких Константин Федорович с присущей ему убедительностью ответил, как-то: «Я, наверное, плохой политик. Друзья советуют мне не пачкаться в публичной ссоре с персонажем, для которого пиар дороже чести (читатель, наверное, догадался, что речь о Максиме Шевченко). Понимаю, но не могу. Мерзавец (увы, он далеко не в единственном числе — А. Г.), способный ёрничать по поводу бабки Маргариты Симоньян — уж не бежала ли она в Россию от геноцида (имеется в виду Геноцид армян в Османской империи, от которого чудом спаслась бабушка Маргариты Симоньян — А. Г.) на подводной лодке — не должен торжествовать вместе с заказчиками (деликатность не позвиляет К. Ф. Затулину назвать Турцию и Азербайджан — А. Г.). Мы уже слышали от других подобных, что евреи сами сожгли себя в печах Бухенвальда. Чем это отличается от рассказов про армян, которые сами себя перебили и выселили в годы геноцида в Османской империи? Если все мы чего-нибудь стоим, шевченки не могут являться в русском обществе рукопожатными». Российский патриот гвоздит к позорному столбу политического скомороха в том числе и за оскорбление нашей гордой соотечественницы Маргариты Симоньян. Увы, до этого не додумались наши коллеги по объединенной оппозиции и подконтрольные им десятки интернет-изданий и каналы интернет-телевидения. Писать об этом я имею моральное право, так как в моих статьях, публикуемых в ИА REGNUM, мне уже приходилось с благодарностью писать о Маргарите Симоньян за её глубокий, внутренне прочувствованный патриотизм, имманентно присущий чистокровным армянам. Здесь не могу не выразить слов благодарности в адрес главного редактора ИА REGNUM Модеста Алексеевича Колерова, который в своих интервью армянским масс-медиа даёт весьма взвешенный, честный анализ положения, складывающегося в Армении, Арцахской Республике и регионе Южного Кавказа в целом. При этом, что бросается в глаза, так это абсолютная непредвзятость оценок Модеста Алексеевича, напрочь отсутствующее желание кого-то незаслуженно восхвалять в силу политической конъюнктуры, что нынче в моде у определенной части российского экспертного сообщества, которые всегда держат свой нос по ветру. Однако все выступления М. Колерова в армянской прессе объединяет одно — чувство тревоги за будущее армянский государственности, армянского народа.

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этой связи не могу не поделиться с уважаемыми читателями о том чувстве боли и стыда, которые испытываешь от осознания неблагодарности к подлинным и испытанным российским друзьям армянского народа — Константину Затулину, Владимиру Соловьеву, Станиславу Тарасову, нашим соотечественникам — Маргарите Симоньян, Сергею Кургиняну, Андранику Миграняну и многим гражданам Российской Федерации армянского происхождения. Бесспорно, патриотам России, прекрасно осознающим непреложную истину — потеря Армении обернётся для России потерей Северного Кавказа. Это не есть преувеличение, а констатация конечной цели англосаксонских стратегов цветных революций и их ближайшего союзника, новоявленного многоликого турецкого султана Эрдогана. Политика с тысячу лиц.