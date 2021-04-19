Нижний Новгород, , 16:36 — REGNUM Канавинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело, возбужденное против двух сотрудников отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни, обвиняемых в получении взятки и хищениях. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Следствие установило, что в 2019 и 2020 годах таможенники воровали со склада Нижегородской таможни и вывозили на служебной грузовой машине офисные принадлежности. Похищенное они прятали в гараже и планировали в дальнейшем продать.

Также в июле 2019 года подсудимые получили от предпринимателя взятку в размере 30 тысяч рублей за сокрытие факта несоответствия качества поставленных хозтоваров для нужд таможни.

В итоге суд признал их виновными в растрате и получении взятки, и приговорил одного из них к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, а другого — к десяти годам.