Волосово, Ленинградская область, , 16:39 — REGNUM В Волосовском районе Ленинградской области пожарные тушат полигон твёрдых бытовых отходов. Площадь тления составляет 700 кв. метров. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

В Волосовском районе Ленобласти тушат полигон с ТБО Росприроднадзор по СЗФО

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 12:10 мск 19 апреля. Уже в 12:20 мск на место прибыло первое подразделение, которое зафиксировано очаговое тление на площади 700 кв. м.

В настоящий момент на месте происшествия работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава пожарно-спасательных частей Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, государственные инспекторы начали проверку по факту возгорания на полигоне. В настоящий момент на месте работают специалисты ведомства, которые по результатам осмотра примут процессуальное решение. Также Росприроднадзор обратился в МЧС с запросом для установления причин возгорания.

В свою очередь местные жители, которые выступали против работы полигона, в социальных сетях сообщают, что в прошедшую пятницу, 16 апреля, полигон закрыли, «Профспецтранс» уехал.

«В пятницу наш полигон закрыли. А сегодня он горит. Совпадение? Горит со всех сторон практически. Мужества нашим огнеборцам! Вчера горел полигон в Гатчине. Совпадение? Теперь наш полигон — проблема нашей администрации. И им тоже нужна поддержка», — написал один из экоактивистов Бронислав В.

Напомним, ранее губернатор региона Александр Дрозденко объявил, что к 2023 году все действующие на территории Ленобласти полигоны будут закрыты. Вместо них в регионе должны появиться заводы глубокой переработки отходов, причем без сжигания мусора.

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