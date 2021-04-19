Люблин, Польша, , 16:33 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках выступления в штаб-квартире польской компании KGHM в Люблине сообщил, что в республике уже в мае начнут вакцинировать граждан от COVID-19 прямо на рабочих местах. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Уже во второй декаде мая мы начнем проводить вакцинацию населения прямо на рабочих местах и на предприятиях. Я убежден, что это будет прорыв. Это станет возможно благодаря развитию мобильных пунктов для вакцинации», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министр также отметил, что население республики «всё ближе к приобретению коллективного иммунитета от COVID-19», а продолжающаяся вакцинация и оптимистичные прогнозы эпидемиологов говорят о том, что «на рубеже мая и июня можно будет разморозить значительную часть экономики Польши».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. А всех желающих польский власти планируют вакцинировать до конца августа текущего года.