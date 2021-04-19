Подгорица, , 16:33 — REGNUM В ходе проверки агентство гражданской авиации (ACV) обнаружило нарушения в обслуживании всех самолетов из парка Montenegro Airlines, в том числе двух самолетов, которые перешли в собственность новой авиакомпании ToMontenegro, пишет издание Pobjeda.

Инспекция воздушных судов была проведена в середине марта 2021 года.

«На основании указанных нарушений были приняты решения о временном аннулировании сертификатов летной годности всех контролируемых самолетов, в том числе самолетов. Это означает, что все контролируемые самолеты в настоящее время не являются годными к эксплуатации», — сказала директор сектора безопасности воздушного движения агентства Милета Николич.

Николич заявляет, что агентство уже занимается проверкой определенных действий, выполняемых эксплуатантом этих самолетов, компанией ToMontenegro, с целью приведения этих самолетов в пригодное состояние.