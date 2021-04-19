Москва, , 16:31 — REGNUM «Справедливая Россия» предлагает выставить Евросоюзу счет за поглощение углекислого газа российскими лесами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

«Что касается России, то у нас площадь лесов в два раза больше всей территории Евросоюза, 20% лесного фонда планеты, её лёгкие. Надеюсь, когда система учёта выброса и поглощение углерода заработает в полную силу, мы сможем предъявить соответствующие претензии», — сказал лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Забота Европы о природе как-то не вяжется с принуждением Украины отменить запрет на экспорт леса-кругляка, который практически лишит Украину остатков леса — только 17% территории Украины покрыты лесами, отметил парламентарий.

«Нельзя одновременно вводить налог за выброс углерода и вынуждать нищие страны распродавать свой лес по дешёвке. Либо трусы, либо крестик», — сказал он.

В целом, по мнению депутата, страны, которые вводят углеродный налог для импортеров, в частности государства Евросоюза, должны оплачивать и поглощение атмосферного углерода лесным фондом других государств.

Ранее бизнес в РФ поддержал планы властей создать законодательную базу для контроля за выбросами парниковых газов.

Евросоюз планирует с 2023 года обложить дополнительным налогом импортную продукцию с большим углеродным следом. Новый налог может затронуть 40% российского экспорта.