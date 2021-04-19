Москва, 19 апреля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорится в сообщении.

Напомним, американский президент Джо Байден пригласил Путина в середине апреля принять участие в конференции по климату: это произошло сначала заочно, а затем в ходе телефонного разговора.