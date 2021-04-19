Калуга, 19 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Калужской таможней по результатам постконтроля за первый квартал 2021 года в госказну доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов на общую сумму более 125 млн рублей, взыскано — более 117 млн рублей, возбуждено 10 дел об административном правонарушении. Об этом 19 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужской таможни Екатерина Жданова.

Иллюстрация пресс-службы Калужской таможни

По итогам квартала на внутреннем рынке проведено четыре проверочных мероприятия, направленных на пресечение оборота немаркированных товаров и товаров отдельных категорий во взаимодействии с территориальными органами Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Изъято из продажи 308 пачек табачной продукции, семь меховых изделий на общую сумму 237 тысяч рублей. По фактам проверок возбуждено два дела об административном правонарушении.

Отделом таможенного контроля после выпуска товаров в первом квартале было проведено 10 проверочных мероприятий, в том числе пять таможенных проверок.