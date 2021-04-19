Варшава, , 16:27 — REGNUM Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская вместе с вице-спикером литовского Сейма Паулюсом Саударгасом в рамках официального визита на Украину отправятся 21 апреля в Донбасс. Их будет сопровождать первый вице-премьер-министр Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Об этом сообщает Polskie Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Малгожата Госевская рассказала журналистам, что на Донбассе они скоординируют позиции Польши, Литвы и Украины, и по итогам этого выступят с совместным заявлением.

«Мы едем вместе на Донбасс. Я надеюсь, что наш совместный голос будет услышан и на Востоке, и на Западе. На Востоке — как предупреждающее, а на Западе — как призыв к солидарности действий», — заявила польский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская и вице-спикер литовского Сейма Паулюс Саударгас прибыли с официальным визитом на Украину. Данный визит связан с динамичными политическими изменениями, происходящими в регионе в последние недели, а также ростом напряжения в отношениях некоторых стран Восточной Европы с Россией.