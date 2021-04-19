Москва, 19 апреля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк России» 9 мая 2021 года состоится в формате онлайн. Об этом 19 апреля заявила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Бессмертный полк. Москва

По словам общественного деятеля, акция в режиме онлайн начнется 9 мая в 15:00 по местному времени. Однако провести шествие в очном формате не получится. В качестве причины организаторы мероприятия назвали санитарно-эпидемиологическую обстановку и требования к проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

«Коллеги, друзья, ввиду жестких требований Роспотребнадзора мы как организаторы шествия не можем взять на себя ответственность за организацию, которая позволит нам обезопасить наших граждан в условиях продолжающейся пандемии. В преддверии майских праздников Роспотребнадзор подготовил требования, которые не позволят нам обеспечить безопасность: это измерение температуры каждого участника, максимальное обеспечение количества входов, необходимость одевать маску или респиратор. Если маска временная, то каждые три часа менять маску. По ходу шествия нужно поставить специальные урны, чтобы собирать маски. Поэтому, к сожалению, мы не готовы взять на себя ответственность», — сказала Цунаева.