Волгоград, , 16:30 — REGNUM В Белгородской области 19 апреля выявлено 82 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 106 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 35 886 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 31 961 человек, в том числе 32 пациента выписаны за прошедшие сутки. От осложнений на фоне инфекции скончались 607 человек. В стационарах находятся 919 пациентов, из них 25 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

Завершили вакцинацию от COVID-19 более 106 тысяч жителей региона. Первый компонент получили 178 994 человека.