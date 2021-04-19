Оттава, , 16:57 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер принял участие в съёмках специального эпизода «Друзей». Об этом 19 апреля сообщает Esquire.

По данным издания, в новой серии Бибер появится в костюме «спудника» — космического картофельного клубня. Этот костюм надевал Росс Геллер (герой актёра Дэвида Швиммера) в одном из эпизодов восьмого сезона «Друзей».

Добавим, что спецэпизод «Friends: The Reunion» («Друзья: Воссоединение) выйдет на канале HBO. В серии появятся актёры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

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