Нарьян-Мар, , 16:23 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали более пяти тысяч человек, более 3,4 тысяч — уже завершили вакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По данным ведомства, вакцинация в округе проходит с использованием двух препаратов — «ЭпиВакКорона» и «ГамКовидВак». Всего в округ поступило более 11 тысяч доз вакцины.

По данным администрации, на лечении с COVID-19 находятся три пациента, все они получают лечение амбулаторно.