Киев, , 16:23 — REGNUM Президент Владимир Зеленский заявил, что только сильные государства могут позволить себе производить собственную вакцину, а между тем, у Украины такая возможность есть уже полгода, с тех пор, как оппозиция предложила план производства вакцины «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове.

Об этом в статье для делового издания «Капитал» — официального партнера The Financial Times в Украине — пишет политический аналитик Алексей Калиниченко, комментируя кризисную ситуацию с вакцинацией, сложившуюся в стране. Материал опубликован сегодня, 19 апреля.

Калиниченко приводит примеры США и стран ЕС, которые осознали, что экономика не заработает без вакцинации населения, поэтому активно вакцинируют своих граждан, так что, подчеркивает он, «чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». При этом, пока остальные страны (США, Британия, Израиль) уже идут по пути спасения собственных экономик, тотально вакцинируя свое население, на Украине одну прививку от COVID-19 получили всего лишь 450 тыс. граждан, а полную вакцинацию по состоянию на 18 апреля прошло только 5 человек.

«И дело не только в желании населения. Ведь по прогнозу издания The Economist, Украина — в последних рядах стран мира в очереди на получение вакцин, а это означает, что широкий доступ к вакцине у украинцев появится только в 2022—2023 годах. О перспективах экономического развития к тому времени можно будет давно забыть, разгребая пепел на пепелище отечественного бизнеса, а также оплакивая былую инвестиционную привлекательность. Ну что это, как не садомазохизм, уважаемые «слуги»?» — задается вопросом аналитик.

В то же время, напоминает Калиниченко, реальная возможность, говоря словами Зеленского, вступить в «клуб сильных стран» у Украины есть уже полгода.

«К примеру, еще ноябре главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком был предложен вариант вакцинирования украинцев российским препаратом «Спутник V», эффективность которого составляет 91,4%. Более того, в конце марта официальный представитель правительства Германии призвал Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины «Спутник V» для стран Евросоюза, а на июнь намечен старт производства препарата в Италии. До этого российскую вакцину зарегистрировали уже около 30 стран мира (Аргентина, Сербия, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Мексика, Черногория и т. д.)», — уточняет специалист.

Калиниченко поясняет, что производство собственной вакцины, как предлагает оппозиция — это на сегодняшний день единственный способ вывести Украину из экономического ступора.

«Учитывая сроки, уже в мае Украина могла бы получить первую партию собственной вакцины объемом 600−700 тыс. доз. А к концу года только одним «Спутником V» вакцинировать около 5 млн украинцев, которые находятся в группах повышенного риска… Однако вместо этого нас продолжают инфицировать политикой патриотического маразма, давно уже не успевая считать реальное количество погибших украинцев, которым банально не хватило кислорода или даже места в больнице. Следующая на очереди — гибель экономики», — заключает политический аналитик Алексей Калиниченко.