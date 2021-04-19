Воронеж, , 16:21 — REGNUM Приговор по резонансному делу об убийстве 16-летним подростком сожителя его матери вынес суд в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Как установлено судом и следствием, около 22:30 20 октября 2019 года между 35-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Он схватил женщину за шею, однако за неё вступился её 16-летний сын. Мальчик сын взял на кухне нож и нанес сожителю матери несколько ударов в область головы, шеи и туловища. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Сначала обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, однако в последующем отказался от показаний. Юноша находился под стражей. Суд признал уже 18-летнего фигуранта дела виновным по статье об убийстве, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.