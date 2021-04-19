Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Антициклон закроет небо над Санкт-Петербургом, из-за чего непривычно тёплая для середины апреля погода вернется к своим обычным температурным показателям. В ближайшее время в городе на Неве и в Ленобласти наступит похолодание, а в некоторых районах даже пройдет мокрый снег. Об этом 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Весенний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, помимо антициклона с юга на Северную столицу идет циклон, который принесет много осадков.

«21-го числа большая вероятность, что он закроет всю область, и осадки будут в виде дождя и мокрого снега, потому что будет очень холодно», — пояснил собеседник агентства.

Помимо этого, ожидается понижение температуры воздуха, но не до критических значений, как заверил Колесов, минусов не будет. Однако днем температура воздуха будет повышаться лишь до +4…+9 градусов.

«Осадки с мокрым снегом могут быть еще и днем на территории Ленинградской области, на востоке региона», — пояснил Колесов.

В четверг 22 апреля и в пятницу 23 апреля воздух прогреется до +9…+14 градусов. Что касается первых майских праздников, то пока делать прогнозы слишком рано, они слишком неустойчивые.

В свою очередь ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус уточнил ИА REGNUM, что до конца месяца «питерцам рассчитывать на тепло не стоит».

«Последние два теплых дня будут 22 и 23 числа, дальше, до конца месяца, температура понизится и будет держаться в пределах +5…+10 градусов с высокой вероятностью дождей, — прогнозирует он. — 1 мая будет холодным, максимум +7…+9 градусов».