Сосновоборск, Красноярский край, , 16:20 — REGNUM Предъявлено обвинение 56-летнему жителю Красноярского края, совершившему 24 года назад разбойное нападение и убийство. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что утром 4 июля 1997 года в городе Сосновоборске Красноярского края злоумышленник в маске, вооружившись «обрезом» охотничьего ружья, незаконно проник в одну из квартир многоквартирного дома.

В квартире мужчина в присутствии 23-летней девушки выстрелил в её 41-летнюю мать. Затем он потребовал выдать все имевшиеся деньги.

Забрав 880 тысяч рублей, подозреваемый скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в медучреждение, но спасти её не удалось. Женщина скончалась.

Личность обвиняемого удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Сосновоборска. Мужчина заключён под стражу. В ходе допроса он признал вину в совершении убийства, сопряжённого с разбоем. Ему предъявлено обвинение.

Горожанка, ставшая очевидцем убийства собственной матери, опознала подозреваемого. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту убийства 57-летнего мужчины возбуждено в Воронежской области.

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