Красногорск, , 16:19 — REGNUM ГУ МВД России по Московской области распространило предупреждение, призывающее отказаться от участия в несанкционированных акциях.

Полицейские рассказали об ответственности за участие в таких акциях.

«Все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Сотрудники органов внутренних дел будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — рассказали в главке.

В полиции обратили внимание, что в соцсетях появились призывы к участию 21 апреля в несанкционированных акциях.

Также в ГУ МВД напомнили о запрете, согласно законодательству, проведения публичных мероприятий возле зданий органов власти и экстренных служб, а также продолжающемся масочном режиме в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних в России предусмотрена уголовная ответственность, напомнили 19 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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