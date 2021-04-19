Токио, , 16:13 — REGNUM В Сети появился новый трейлер игры NieR Replicant. Его опубликовали 19 апреля на YouTube-канале компании Square Enix.

В ролике разработчики проекта рассказали о новом контенте, который ждёт игроков. В частности, в NieR Replicant добавили: подземелье «15 кошмаров», костюмы «Кабуки» и «Самурай», различные предметы из NieR Automata, а также дополнительную сюжетную главу под названием «Русалка».

Релиз NieR Replicant ожидается 23 апреля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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