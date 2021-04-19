Улан-Удэ, , 16:12 — REGNUM Огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона продолжают ликвидацию крупного пожара на складе автозапчастей и горюче-смазочных материалов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управления МЧС по Бурятии, пожару присвоен повышенный ранг вызовы.

В тушении задействовано 53 человека, а также 12 единиц техники. Площадь пожара, тем временем, достигла 3,6 тыс. кв. метров. В здании частично обрушилась кровля.

«На месте развернут штаб пожаротушения, созданы 4 боевых участка, на тушение подано 5 ручных стволов и 2 лафетных ствола, работают звенья газодымозащитной службы. В ходе тушения было эвакуировано свыше 130 емкостей с маслом», — отметили в управлении.

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