Москва, , 16:12 — REGNUM Повышение ключевой ставки — это вредная для России мера, и поэтому Центральный банк РФ, скорее всего, ее осуществит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, ЦБ РФ в скором времени снова повысит ключевую ставку.

«Повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему удорожанию кредита, пусть и некритичному, к укреплению национальной валюты и к дальнейшему подавлению деловой активности, — сказал Делягин. — Просто в силу дороговизны денег. Поэтому повышение ключевой ставки невыгодно для России и крайне выгодно для финансовых спекулянтов, которым служит Банк России. Поэтому, скорее всего, Банк России эту вредную для России меру осуществит. Не в этот раз, то в следующий».

Но, как пояснил, Делягин, нельзя спрогнозировать, до каких пределов может вырасти ключевая ставка.

«В 2021 году много разных неопределенностей. Но не нужно думать, что госпожа Набиуллина сделает что-либо, что принесет пользу российской экономики», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что в России от повышения ключевой ставки выиграет финансовый сектор.

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