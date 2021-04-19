Москва, , 16:12 — REGNUM Переговоры на тему палестино-израильского конфликта состоялись в Москве при участии посла Египта в России Ихаба Насра, сообщили 19 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Встречу с Насром провёл заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Кроме того, дипломаты обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества, осуществляемого «в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Каир 11−12 апреля».

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