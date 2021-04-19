Киев, , 16:10 — REGNUM Военная риторика со стороны России наносит большой вред украинской экономике, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию «Левый берег».

Материал опубликован сегодня, 19 апреля.

Министр заявил, что первые три месяца в экономике Украине был «позитив», а как будет дальше, он пока не знает.

«Сейчас информационный фон, связанный с агрессивными действиями России создают нервозность на рынках что соответственно отражается и на котировках наших евробондов, и на активности инвесторов на внутреннем рынке… Условия для заимствований тоже, мягко говоря, не очень позитивные. За первые три месяца мы перевыполнили план заимствований на внутреннем рынке, что дало нам существенный запас ликвидности», — заявил Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля нацбанк Украины ухудшил прогноз восстановления экономики страны в 2021 году. В регуляторе заявили, что первом квартале 2021 года ВВПУкраины «несколько сократился» — из-за введения новых карантинных ограничений; эффекта от низших прошлогодних урожаев, что сказалось на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота; усиления конкуренции на отдельных внешних рынках и расширения торговых ограничений со стороны России. Начиная с марта, Украина регулярно устраивает силовые провокации в Донбассе, намекая на возможность военного вторжения на территории республик.