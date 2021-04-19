Симферополь, , 16:09 — REGNUM Гражданин Украины приговорён к пожизненному сроку лишения свободы за убийство пятилетней падчерицы в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым в ноябре 2019 года. Решение вынес 19 апреля Верховный суд Республики Крым, сообщили в следственном комитете России.

Как установлено судом и следствием, 12 ноября отчим утопил падчерицу во время купания в ванной. Мама детей в это время находилась на заработках за пределами страны. После этого он вывез тело ребенка из дома, прикопав его землей недалеко от места жительства. Затем он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось.

Вернувшись домой, он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении падчерицы — якобы он выехал из дома по делам с младшим сыном, оставив дочку одну дома, а когда вернулся дверь была открыта, следы взлома отсутствовали, а девочки дома не оказалось. Были организованы активные поиски ребёнка, отрабатывались все возможные версии. В процессе проведения исследования на полиграфе экспертом управления криминалистики Главного следственного управления была установлена причастность к исчезновению девочки ее отчима. Сам он в ходе допроса признался в убийстве ребенка, указал место, где было спрятано тело девочки.

Приговором суда на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве ребенка и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.