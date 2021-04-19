Москва, , 16:13 — REGNUM Супруга устроившего массовое ДТП Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) беременна. Об этом 19 апреля сообщает издание StarHit.

По данным StarHit, жена блогера Диана Биль рассказала супругу новость о второй беременности, что стало для него полной неожиданностью. «Моя жена уже полтора месяца беременна, кстати. Недавно мне обо всем рассказала. Надеюсь, что сын будет», — поделился Бил.

ИА REGNUM напоминает, что Эдвард Бил и Диана Биль в браке с 2017 года. У пары уже есть дочь Эмили.

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