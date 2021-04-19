Шиес, Архангельская область, 19 апреля 2021, 16:06 — REGNUM На площадке у станции Шиес, где планировали построить полигон для хранения московских отходов, посадят 37,5 тысяч деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
По данным ведомства, договор на приобретение необходимого количества посадочного материла уже заключен.
Как сообщало ИА REGNUM, скандальный проект «Экотехнопарк «Шиес» был закрыт в 2020 году по решению врио губернатора Александра Цыбульского. Решению предшествовали многочисленные акции протеста местного населения.