Шиес, Архангельская область, , 16:06 — REGNUM На площадке у станции Шиес, где планировали построить полигон для хранения московских отходов, посадят 37,5 тысяч деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным ведомства, договор на приобретение необходимого количества посадочного материла уже заключен.

«На площадке остались две единицы техники — экскаватор и манипулятор, необходимые для планировки участка. Подрядчиком — ООО «Технопарк» — заключен договор о поставке 37,5 тысячи сеянцев. Как только позволит погода, специалисты приступят к их посадке», — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Евгения Автушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный проект «Экотехнопарк «Шиес» был закрыт в 2020 году по решению врио губернатора Александра Цыбульского. Решению предшествовали многочисленные акции протеста местного населения.