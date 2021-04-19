Роквилл, США, , 16:06 — REGNUM Разработчики Fallout 76 рассказали о наградах, которые геймеры смогут получить в четвёртом сезоне игры. Информация была опубликована на официальном сайте проекта.

Среди новых наград: манекены, раскраски силовой брони, облики для оружия, брелоки для рюкзака, ядер-самогон без сахара, различные предметы для переносного лагеря C.A.M.P. и возможность увеличить навык переноски грузов. Четвертый сезон стартует уже 27 апреля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная американской студией Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.

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