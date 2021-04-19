Улан-Батор, , 16:04 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 19 апреля издал указ о роспуске правящей Монгольской народной партии и направил указ в Верховный суд.

«Монгольская народная партия нарушила конституцию, несправедливо изменила партийную систему, подорвала доверие рядовых членов МНП и милитаризовала местное партийное руководство и администрацию аймаков. В связи с этим издан указ президента о роспуске Монгольской народной партии, документ направлен в Верховный суд», — заявил Халтмаагийн Баттулга.

Глава страны заявил, что из-за диктатуры правящей партии народ Монголии и национальная безопасность страны подвергались серьезной опасности.

«Председатель Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух основал «Ассоциации монгольских воинов» при партии, таким образом образовав милитаризованную партийную систему. Не исключено, что в дальнейшем эта партия могла вести военную деятельность. Также эта партия неоднократно использовала пандемию в своих политических целях», — заявил Халтмаагийн Баттулга.

Указ президента общественность Монголии связывают с недавним решением Конституционного суда о невозможности президента баллотироваться на новый срок.

«Это всё из-за решения Конституционного суда. Он (президент Монголии) считал, что парламент утвердит решение суда. С точки зрения закона, у него есть возможность сделать такое заявление. Но это малоэффективно. Есть одно достоинство. Демократическая партия, которую он разделял на две части, после заявления президента о роспуске МНП будет уделять ему внимание. Таким образом, у него будет шанс получить партийную поддержку», — считает публицист Дашдэлэгийн Батбаяр.

Отметим, 16 апреля в Монголии состоялось заседание Конституционного суда. На нем обсуждалась тема противоречия между пунктами Закона о президентских выборах и Конституцией. По решению суда, в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, лицо, которое раньше было избрано на пост президента страны, не может баллотироваться на новый срок. Таким образом нынешний президент страны Халтмаагийн Баттулга лишился возможности баллотироваться на новый срок. Решение Конституционного суда должен быть утверждено на заседании парламента Монголии.