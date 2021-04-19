Москва, , 16:20 — REGNUM В России следует разработать критерии оценки бедности, которые бы позволяли оценить реальную численность граждан с низким достатком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил экономист Василий Колташов.

По мнению эксперта, официальные показатели бедности показывают какую-то относительно благополучную картину по сравнению с действительностью, которая является куда менее привлекательной.

«Нужно вырабатывать некие критерии. В результате определить точную бедность очень сложно, хотя очевидно, что она в несколько раз превышает официальный уровень», — подчеркнул эксперт.