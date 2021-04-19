Киев, , 16:09 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко ответил на критику со стороны бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом чиновник заявил 19 апреля в интервью изданию «Левый берег».

«Все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он — негодяй и подлец, и что этот человек — шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер», — сказал Марченко.

Он добавил, что Саакашвили пытается раздуть скандал на ровном месте, являясь на деле информационным мыльным пузырём, который поддерживают искусственно.

«Я его хочу через вас спросить, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня как министра финансов в чем-то обвинять?», — подытожил чиновник.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что Марченко не только ничего не умеет, как чиновник, но и может быть причастен к масштабным коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах.

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