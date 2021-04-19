Киев, 19 апреля 2021, 16:09 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко ответил на критику со стороны бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом чиновник заявил 19 апреля в интервью изданию «Левый берег».
Он добавил, что Саакашвили пытается раздуть скандал на ровном месте, являясь на деле информационным мыльным пузырём, который поддерживают искусственно.
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что Марченко не только ничего не умеет, как чиновник, но и может быть причастен к масштабным коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах.
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