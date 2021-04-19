Москва, , 16:02 — REGNUM Российский рубль умеренно отступает на Московской бирже днем 19 апреля, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 76,10 руб. и может оставаться в пределах 75.50−77,50 руб. Евро растет до 91,58 руб. и закрепляется в рамках 91−93 руб.

Пока все остается на прежних местах: нефть консолидируется около $66,60 за баррель Brent, что для рубля умеренно положительная новость.

Нефть в рублях сейчас стоит 5068 руб., и это очень неплохая цена. Интерес к риску на глобальных площадках ограничен, тема санкций в адрес России остается открытой, если ЕС присоединится к давлению на Москву наравне в США, приятного будет мало.

Инвесторы внимательно следят за новостным потоком и будут ждать 23 апреля, когда Банк России проведет очередное заседание и примет решение по ключевой ставке.

С большой долей вероятности, она будет повышена на 25 базисных пунктов», — считает эксперт.

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