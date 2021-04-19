Джакарта, , 16:01 — REGNUM Малые и средние предприятия, которым помогает Банк Индонезия в провинции Западное Нуса Тенггара, экспортировали 44 тонны кофе в Южную Корею, сообщает Antara.

В Южную Корею направили два контейнера кофе робуста.

Расширение товарных экспортных рынков в различные страны согласуется с созданием министерства инвестиций, которое будет стимулировать национальный и региональный экономический рост. С этой целью правительство призывает все региональные организации в производственном секторе поддерживать качество и количество товаров.

Индонезия планирует расширять поставки кофе не только в Южную Корею, но также в Египет, Канаду и на Ближний Восток.