Ташкент, , 16:01 — REGNUM Стоимость фруктов в магазинах Ташкента в феврале 2021 года оказалась дороже, чем в столицах стран ЕС. Об этом сообщили на сайте узбекистанского института прогнозирования и макроэкономических исследований.

Минимальная стоимость апельсин в супермаркетах Ташкента составляет $2,81, тогда как в Москве — $0,66, Париже — $0,79, Лондоне — $1,94, Риме — $2,58. Аналогичная ситуация наблюдается с ценами на лимоны и бананы.

В институте также отметили высокую стоимость молока, один литр которого стоит $0,82. Тогда как, в Москве литр молока стоит $0,59, Лондоне — $0,67, Риме — $0,76.

С 1 февраля по 6 апреля 2021 года яблоки в Ташкенте подорожали на 100%, томаты и свекла — на 50%, апельсины — на 34%. Вместе с тем отмечается снижение цен на капусту, картофель и рис.

Отметим, среднемесячная номинальная заработная плата в Ташкенте в 2020 году составила 3,98 млн сумов ($379). Таким образом, килограмм апельсинов в Ташкенте составляет 0,75% от заработной платы.

По данным департамента финансов Москвы, средняя зарплата по итогам января—ноября 2020 года составила 95 719 рублей. Таким образом, стоимость одного килограмма апельсин для жителя Москвы составляет примерно 0,05% от заработной платы.