Брюссель, , 16:00 — REGNUM Ещё десять военных, пришедших к власти в Мьянме после госпереворота, попали под санкции Европейского союза. Об этом 19 апреля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным собеседника, санкции были также введены в отношении компании-конгломерата Myanmar Economic Corporation и холдинга Myanmar Economic Holdings Ltd.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Европейский союз ввёл санкции в отношении 11 физических лиц, которых в Брюсселе считают ответственными за ситуацию в Мьянме.

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Напомним, 1 февраля 2021 года в Мьянме со своих постов были смещены 24 министра. Власть в стране захватили военные. Несколько сотен человек были задержаны и взяты под стражу.