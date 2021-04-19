Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Для игры Halo 3 вышла специальная модификация с зомби-режимом. Об этом 19 апреля сообщает издание PC Gamer.

В модификации Halo 3: Zombies игрокам нужно будет раунд за раундом отбивать атаки орд оживших мертвецов. За победу в раунде они будут получать особые очки, которые можно потратить на новое оружие и навыки.

Напомним, Halo 3 — это научно-фантастический шутер с видом от первого лица, разработанный американской студией Bungie. Его релиз состоялся в 2007 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo и LEGO выпустят конструктор с изображением Луиджи