Москва, , 15:57 — REGNUM Российский футбольный арбитр Михаил Вилков отстранён от работы. Об этом 19 апреля заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Он добавил, что принял это решение в связи с «утратой доверия».

Последним матчем Вилкова в премьер-лиге стала игра 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом». После матча арбитра раскритиковали за спорные решения. При этом его работа и раньше вызывала множество вопросов и споров.

Читайте ранее в этом сюжете: Вилков возглавит бригаду арбитров на матче «Локомотив» — «Ростов»