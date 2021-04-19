Липецк, , 15:56 — REGNUM Лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ назван центр «Мой бизнес» Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, итоги работы центров были объявлены на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининграде.

Липецкий центр стал лучшим в своей группе, то есть среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе. Высокую оценку независимых экспертов Липецкая область получила по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.

Всего в рейтинге участвовали центры «Мой бизнес» из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса — стратегический приоритет областных властей, подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень.

«Малый бизнес — путь к повышению благосостояния каждого человека, — считает Игорь Артамонов. — У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю помощь предпринимательству. Сегодня задача власти — объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».