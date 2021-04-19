Москва, , 15:55 — REGNUM В структуре рейтинга социально-экономического развития регионов России уже давно не происходит ничего нового. Это неудивительно, Так как состав лидеров всего лишь отражает особенности отечественной экономики: структурно-отраслевой перекос и географическую неравномерность концентрации ресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Уровень же жизни простых граждан напрямую связан со степенью развития региона проживания. Подчиняясь законам функционирования рыночной экономики, частный капитал, являющийся основой деловой активности, всегда ориентировался в нашей стане на главные финансовые узлы и зоны добычи полезных ископаемых.

В результате, основная доля инвестиций, исторически была сосредоточена в Москве, на околостоличных территориях, а также на пространствах активной разработки угле-водородов (прежде всего, Тюменская обл. Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО) и золотодобычи (Магаданская обл.).

Следует отметить, что точки зрения обеспечения качественного роста отечественной экономики (не уменьшая роль в пополнении национального бюджета традиционной добычи), преимущественное значение имеет развитие перерабатывающей промышленности, которая сконцентрирована в центральных регионах: столичный мегаполис, с его ресурсами и благоприятным деловым климатом, Ленинградская область, c ее обширной промышленной зоной, Калужский регион, как база отечественного автопрома.

Собственно говоря, интересы частного капитала в нашей стране ограничиваются территориями семи (от силы десяти) субъектов РФ, что приводит к консервации сложившейся структуры распределения инвестиционных ресурсов.

Это, в свою очередь, вступает в противоречие с задачей общего повышения жизненного уровня россиян, тормозя развитие менее благополучных областей России. Таким образом, интересы частного капитала в нашей стране, имеют четко очерченные географические границы.

В связи с чем, только активное вмешательство государства в экономику, как посредством непосредственного стимулирования прямых инвестиций в депрессивные районы, так и через реализацию государственных целевых программ развития местного производства, сферы услуг и нфраструктруры (с использованием, в том числе, накопленных в ФНБ ресурсов), способно создать условия для формирования единых жизненных стандартов населения нашей страны, вне зависимости от региона проживания», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла первое место среди 25 российских регионов по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. На втором месте Тюменская, на третьем — Ленинградская области.

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