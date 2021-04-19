Самара, , 16:00 — REGNUM Режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) введут в 11 муниципальных образованиях Самарской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что такое решение принял глава региона Дмитрий Азаров на оперативном совещании в областном правительстве после доклада начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко: в регионе фиксируется увеличение число пожаров, включая пожары на территориях дач.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года произошло 732 природных пожара. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, тогда произошло 148 пожаров. Только на прошлой неделе в регионе зафиксировано 685 природных пожаров. При этом 40% пожаров случились в выходные, когда люди выехали на дачи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что больше всего пожаров регистрируется в Волжском, Ставропольском, Красноярском районах области, а также в г. Тольятти.

«Также в число муниципалитетов, где будет введён режим угрозы возникновения ЧС, войдут Чапаевск, Безенчукский, Сергиевский, Похвистневский, Сызранский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы», — говорится в сообщении пресс-служба областного правительства.

Азаров поручил особое внимание уделить проведению профилактических рейдов.

«В случае низкого контроля со стороны муниципальной власти — вплоть до жестких мер в отношении глав», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сгорели девять дачных домов и хозпостроек.