Самара, 19 апреля 2021, 16:00 — REGNUM Режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) введут в 11 муниципальных образованиях Самарской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что такое решение принял глава региона Дмитрий Азаров на оперативном совещании в областном правительстве после доклада начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко: в регионе фиксируется увеличение число пожаров, включая пожары на территориях дач.
Отмечается, что больше всего пожаров регистрируется в Волжском, Ставропольском, Красноярском районах области, а также в г. Тольятти.
Азаров поручил особое внимание уделить проведению профилактических рейдов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сгорели девять дачных домов и хозпостроек.