Токио, , 15:54 — REGNUM В Сети появилась информация о том, что Nintendo и LEGO планируют выпустить новый набор конструкторов с изображением Луиджи — персонажа популярной франшизы Super Mario Bros. Об этом 19 апреля сообщает издание Eurogamer.

Помимо самого Луиджи, в наборе также будут фигурки розового динозавра Йоши, Бум Бума и Костяного Гумбы. Фотографии этих игрушек ранее появились на сайте Amazon China, однако вскоре были удалены.

Напомним, Nintendo и LEGO совместными усилиями выпускают наборы конструкторов с персонажами франшизы Super Mario Bros. Они сочетают в себе как элементы традиционных игрушек, так и видеоигр.

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