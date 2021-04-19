Москва, , 15:53 — REGNUM Документы на регистрацию третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» будут переданы в Минздрав РФ в ближайшее время. Об этом в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН заявил генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

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«Прошла первая, вторая фаза, соответственно закону №441 мы были зарегистрированы без завершения второй фазы, она еще продолжается, хотя в общем, по положению, можно уже приступать к третьей фазе. Мы готовим соответствующие документы, в ближайшее время подадим их в Минздрав», — сказал Ишмухаметов.

По его словам, на сегодняшний день установлено, что уровень ответа антител после вакцины составляет до восьми месяцев: «Посмотрим, как будет дальше».