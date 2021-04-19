Москва, , 16:00 — REGNUM Решение о высылке российских дипломатов, принятое властями Чехии, унижает эту страну и её граждан. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

По её словам, руководство Чехии понимало, как именно ответит Россия на высылку своих дипломатов. Ответная высылка дипломатов Чехии была предсказуема, даже неминуема.

Ничего более унизительного для Чехии, чем то, что Россия увязана с трагическими событиями 2014 года, невозможно было придумать, подчеркнула Захарова. Официальные лица Чехии «предают собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля вице-премьер и и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага высылает 18 российских дипломатов — якобы сотрудников российской разведки. Власти страны полагают, что российские спецслужбы стоят за взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице, которые произошли в октябре 2014 года. Тогда погибли два человека.

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