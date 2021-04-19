Челябинск, , 15:53 — REGNUM Челябинский облсуд признал незаконным отказ СКР возбудить уголовное дело о гибели националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом написал в Febook Адвокат Алексей Михальчик.

Апелляционную жалобу адвокатов отца погибшего суд рассмотрел 19 апреля. Доводы авторов жалобы были признаны убедительными. Суд отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь СКР должен будет провести повторную проверку и учесть в ходе неё позицию адвокатов.

«Продолжаем добиваться возбуждения дела об убийстве!» — заключил юрист. Как сообщало ИА REGNUM, Марцинкевич погиб в СИЗО Челябинска. По официальной информации, он якобы покончил с собой.