Москва, , 15:52 — REGNUM

Ежегодно в России 20 апреля отмечается Национальный день донора. В преддверии этого праздника 20 участников четырех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — совместно с Центром крови ФМБА России провели донорскую акцию «Лидеры-доноры». Всего сдали в этот день кровь для банка доноров — 190 человек.

«Служба крови России сегодня — четкая отлаженная система, бесперебойно обеспечивающая донорской кровью и ее компонентами медицинские организации. Однако эффективность ее деятельности немыслима без участия общества в целом, его гражданских институтов, инициативы частных лиц, добровольческих объединений. Накануне особенного для донорского сообщества праздника Федеральное медико-биологическое агентство благодарит всех, кто посвятил себя благородной цели сохранения и поддержания донорской активности», — отметила наставник конкурса «Лидеры России», руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Инициатор и организатор акции «Лидеры-доноры» Алексей Кубрак, победитель специализации «Наука» и суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», ведущий специалист отдела разработки расписаний Управления организации перевозок АО «Федеральная пассажирская компания» сам уже 5 лет является донором крови и регулярно проводит лекции для студентов о пользе донорства.

«В Центр крови кое-кто из наших лидеров пришел со своими старшими детьми, чтобы сдать вместе кровь, а некоторые взяли с собой младших детей для того, чтобы познакомить их с этой важной сферой волонтерской деятельности. Стоит отметить, что участники конкурса «Лидеры России» стараются оказывать влияние и на людей, окружающих их в обычной жизни, поэтому некоторые пришли с коллегами и даже со своими аспирантами. Вместе с этим, в дальнейших планах стоит задача по повышению интенсивности работы по популяризации сдачи крови через проведение значительного количества лекций для студентов ВУЗов и техникумов», — рассказал Алексей Кубрак.

В рамках акселератора проектов клуба Лидеров России «Эльбрус» в развитие своего проекта «Лидеры-доноры» Алексей планирует до конца 2021 года провести 100 лекций по теме донорства среди студентов, охватив более 2500 человек. Уже сейчас Алексея Кубрака поддерживают более 50 Лидеров.

«Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы удовлетворить потребности населения страны в донорской крови, 1% ее граждан должны регулярно сдавать кровь. Каждый третий житель земли хотя бы раз в своей жизни нуждается в переливании крови. В странах с развитой культурой донорства на 1 тыс. человек приходится больше 40 донаций в год. В России сейчас примерное количество донаций составляет около 20 на 1 тыс. человек. Конечно, это мало. Поэтому замечательный проект участников конкурса «Лидеров России» — «Лидеры-доноры» — способствует решению этой проблемы», — сказал после сдачи крови победитель конкурса «Лидеры России 2020», доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС» Олег Калинский.

Олег Калинский впервые сдал кровь в 18 лет. И с тех пор делал донации более 15 раз.

«Почему я верю в наш проект и регулярно сдаю кровь? Потому что сдать кровь — абсолютно безболезненно, быстро и не требует какой-то длительной подготовки. При этом очевидно, что даже одна донация способна реально помочь конкретному человеку. Недавно мы с друзьями-донорами из «Лидеров России» вошли еще и в регистр доноров костного мозга. Трансплантация кроветворных стволовых клеток для многих пациентов — последняя надежда при серьёзных заболеваниях системы крови, врожденных и приобретенных иммунодефицитов, аутоиммунных заболеваний нервной системы и соединительной ткани, а также отдельных форм злокачественных новообразований у детей и взрослых. И несколько дней назад Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, которым предлагается расширить права доноров и создать федеральный регистр доноров. Безусловно, эта законотворческая инициатива очень своевременна, и мы надеемся на принятие законопроекта в ближайшем будущем», — добавил Олег Калинский.

Победитель специализации «Здравоохранение» третьего конкурса «Лидеры России», начальник отдела послевузовского и дополнительного профессионального образования Департамента образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Александра Родионова пришла на сдачу крови вместе со своим 17-летним сыном, чтобы рассказать ему о донорстве.

«Регулярная донация — это не только возможность спасти жизнь людям, это и формирование ответственности за свое здоровье, осознанное отношение к нему. Когда человек хочет помочь другому, сделать добро, он начинает думать о своем питании, отказывается от вредных привычек. И это также очень важно. Донорство становится популярно среди молодежи, а значит и правильный образ жизни. Это прекрасно!», — подчеркнула Александра Родионова.

Полуфиналист специализации «Здравоохранение» третьего сезона конкурса «Лидеры России» (также участвует в этом году в четвёртом конкурсе по треку «Наука»), кандидат биологический наук, заместитель директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской Академии наук (ИМБ РАН), заведующая лабораторией Постгеномных исследований, руководитель ЦКП «Геном» ИМБ РАН Анна Кудрявцева тоже пришла на сдачу крови не одна. Она привела с собой своего аспиранта, подавшего заявку на участие в треке «Студенты» четвертого конкурса «Лидеры России».

«Быть лидером означает не только вести за собой других, но и заботиться об их здоровье и благополучии. Донорство — это, по сути, высшая степень проявления социальной ответственности. Ты даже не знаешь, кто конкретно нуждается в помощи, но ты отдаёшь частичку себя во благо людям. Сегодня мы пришли сдать кровь, потому что чувствуем потребность помогать людьми, и хотим воодушевить других людей делать добрые дела — это так просто!», — заключила Анна Кудрявцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» в этом году проходит по 8 трекам: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также трек «Студенты» и трек «Международный» (для иностранных граждан). Для участия в «Лидерах России» можно выбрать только один трек.

Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся финалы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.