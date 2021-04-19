Москва, , 15:52 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) выступил против создания Суперлиги. Об этом 19 апреля заявил президент РФС Александр Дюков.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги», — приводит слова Дюкова служба коммуникаций РФС.

Он добавил, что эта идея противоречит базовым ценностям «не только футбольного, но и всего европейского сообщества».

По словам Дюкова, новый турнир полностью разрушит устойчивую систему развития футбола, которая сложилась за долгие годы, поставит под удар перспективы сборных и футболистов.

Напомним, 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги.

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