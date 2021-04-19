Москва, , 15:56 — REGNUM В мае 2021 года на территории России ожидается теплая погода, однако не исключены небольшие короткие периоды холода. Об этом 19 апреля заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, его слова приводит пресс-служба Минприроды РФ.

«Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы», — сказал он.

Также синоптик уточнил, что в средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в центральной черноземной зоне в мае ожидается среднесуточная температура около +10 °C ночью и до +20 °C в дневное время.

Кроме этого, Варакин рассказал, что на Дальнем Востоке температура воздуха будет соответствовать климатическое норме для данного периода — +5… +10 °C ночью и +12… +15 °C днем и добавил, что погода теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районах Якутии.

«Что касается осадков, то везде ожидается в пределах нормы. Определённый дефицит прогнозируем лишь для Приазовья, востока Ставропольского края и северо-востока Краснодарского края, для большинства районов Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Адыгеи», — заключил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание и мокрый снег ожидают жителей центра европейской части России в ближайшие дни.