Оттава, , 15:55 — REGNUM Канадская певица Джой Чэпмен установила новый мировой рекорд, взяв самую низкую ноту. Об этом 19 апреля сообщает издание Meduza.

По данным СМИ, подготовка Чэпмен заняла около года. Нота, которую она взяла для книги рекордов Гиннеса — С1, считается самой низкой на пианино.

Добавим, что идею взять самую низкую ноту Джой Чэпмен предложила её племянница. Именно она решила, что родственница сможет побить предыдущее достижение — ноту D2.

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