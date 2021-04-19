Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Союз кинематографистов (СК) Санкт-Петербурга подал иск к режиссеру Алексею Герману. Объединение требует с режиссера извинений и компенсации. Об этом 19 апреля рассказал сам деятель культуры.

Конфликт между творческим союзом и режиссером произошел на почве многочисленной критики, которую тот высказывал из-за закрытого с 2012 года Дома творчества кинематографистов в Репино. По мнению режиссера, Союз кинематографистов хочет обанкротить учреждение культуры, чтобы здание и дорогостоящую землю смог выкупить за бесценок потенциальный инвестор.

«Никаких извинений от меня Союз кинематографистов Петербурга не дождется. И не стоит меня запугивать судебными исками», — ответил он оппонентам на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

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